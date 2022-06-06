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بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 11:30 مساء
بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين
منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا. (الإنترنت)
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رفض المدير الفني للمنتخب الأوكراني لكرة القدم، أولكسندر بتراكوف، توجيه أي انتقادات إلى اللاعبين، عقب الخسارة بهدف دون رد، من نظيره الويلزي، وضياع حلم التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 أمس الأحد.

وتغلبت أوكرانيا على اسكتلندا في قبل نهائي الملحق لتصعد لمواجهة فاصلة أمام ويلز، لكن تبددت آمالها في خوض النهائيات في قطر هذا العام بعد أن استقبلت هدفًا عكسيًا من أندريه يارمولنكو، فضلًا عن تألق حارس ويلز وين هينيسي.

وقال أولكسندر بتراكوف، وفقًا لـ«رويترز» ردًا على سؤال إن كان يود أن يقول شيئًا ليارمولنكو، الذي حول برأسه ركلة حرة من غاريث بيل إلى شباكه بالخطأ ليمنح ويلز الانتصار، إنه يريد أن يشكره ببساطة وجميع اللاعبين أيضًا.

لا يمكن انتقاد أي لاعب
وأضاف: «لا يمكنني سوى شكره على كل ما فعله للفريق ولا يمكنني انتقاد أي لاعب ولا توجد حاجة لذلك.. إذا أردتم أن تنتقدوا أحدًا انتقدوني أنا المدرب، إذا فاز الفريق فهذا بفضل اللاعبين وإذا خسر فالخاسر الوحيد هو المدرب».

وتابع: «أعتقد أننا بذلنا كل جهد ممكن، لكن أود أن يتذكر الناس في أوكرانيا فريقنا وجهوده، وأريد أن أعبر عن أسفي لأننا لم نسجل، لكن هذه هي الرياضة، أعجز عن إيجاد الكلمات ولا أعرف ماذا أقول».

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نحتاج جميعا للعيش في سلام
ويرى لاعب الوسط أولكسندر زينتشنكو، الذي نال تحية خلال اللقاء، أن فريقه استحق أكثر من ذلك. وواصل: «أعطى الجميع كل جهد ممكن اليوم في الملعب، حارس ويلز كان مذهلًا وهو رجل المباراة بالتأكيد».

وأوضح اللاعب، وفقًا لـ«رويترز»: «بشكل عام لا أعتقد أننا نستحق الهزيمة، لكنها كرة القدم وهذا يحدث، للأسف لم نحقق النتيجة المطلوبة.. نحتاج لتمثيل بلادنا بأفضل شكل ممكن ونحتاج جميعًا للعيش في سلام ولأن تتوقف الحرب».

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