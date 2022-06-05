الاتحاد الأوكراني يعلن موعد استئناف الدوري رغم الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتزامه استئناف مسابقة الدوري في أغسطس المقبل، رغم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني أندريه بافيلكو، في تصريحات لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، إن قرار استئناف المسابقة التي توقفت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، جرى اتخاذه بشكل مشترك مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتحدث بافيلكو أيضًا مع رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل إيجاد طريقة آمنة لإقامة مباريات المنتخبات الوطنية الأوكرانية على أرضها.

الجميع يركزون على الحرب

وأضاف بافيلكو: «تحدثت مع الرئيس زيلينسكي حول مدى أهمية تسلية عن الأشخاص، فالجميع من الأطفال إلى الكبار يركزون على الحرب وكل يوم يتلقون معلومات عن وفيات وعن تأثيرات الحرب».

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وقال بافيلكو إن كرة القدم لديها قوة عظيمة يمكنها أن تجعل الناس في أوكرانيا قادرين مرة أخرى على الإيمان بالمستقبل.