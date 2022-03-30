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رئيس أحد أكبر أندية أوكرانيا يطالب بطرد روسيا من «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 06:05 مساء
رئيس أحد أكبر أندية أوكرانيا يطالب بطرد روسيا من «فيفا»
فريق نادي شاختار دونيتسك الأوكراني. (الإنترنت)
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طالب الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، سيرجي بالكين، الاتحادين الدولي «فيفا»، والأوروبي «يويفا»، بطرد الاتحاد الروسي للعبة من المنظمتين.

وقال سيرجي بالكين، الفائز بأربعة من آخر خمسة ألقاب للدوري الأوكراني، وفقا لـ«رويترز»، إنه يجب استبعاد روسيا من الاتحادات الرياضية بنفس الطريقة، التي تم التعامل بها مع جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري.

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وقال بالكين في رسالة نصية إلى «رويترز»: «أود أن أحث الاتحاد الأوروبي، وفيفا، على اتخاذ خطوة أخرى، وإلغاء أو تعليق عضوية روسيا».

طرد جنوب أفريقيا
وأضاف: «في سبعينيات القرن الماضي، طُردت جنوب أفريقيا من فيفا بسبب سياسة الفصل العنصري، ويجب طرد روسيا بسبب سياسة الإبادة الجماعية للأوكرانيين، والحرب الدموية التي تشنها على بلادنا، لطالما استخدم الروس الرياضة كدعاية لأيديولوجيتهم، إذا كانت هذه الأيديولوجية تهدد التعايش السلمي اليوم، فيجب عزل روسيا بالكامل حتى تغير سياستها».

تعليق مشاركة الأندية والفرق الروسية
وجرى تعليق مشاركة الأندية والفرق الروسية حاليا في المسابقات الدولية، لكن الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يزال عضوًا كاملًا في «فيفا» و«يويفا».

ومن المقرر أن يعقد «فيفا» مؤتمره السنوي في الدوحة يوم الخميس، ومن غير المتوقع أن يكون الاتحاد الأوكراني قادرًا على حضور الاجتماع، لكن من المرجح أن يكون الاتحاد الروسي موجودا.

ومنذ اندلاع الصراع في منطقة دونباس في 2014، اضطر نادي دونيتسك لخوض مبارياته على أرضه في لفيف وخاركيف وكييف، وجرى تعليق الدوري الأوكراني حاليا بسبب الحرب.

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