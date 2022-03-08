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الاتحاد الروسي لكرة القدم يستأنف عقوبات «فيفا» و«يويفا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 07:13 مساء
الاتحاد الروسي لكرة القدم يستأنف عقوبات «فيفا» و«يويفا»
الاتحاد الروسي. (الإنترنت)
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) للعبة باستبعاد جميع فرقه عن المسابقات الدولية على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وطلب الاتحاد المحلي للعبة من «كاس» تعليق تنفيذ هذه القرارات بانتظار البت بها، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 في قطر، والمزمع إقامته في نهاية مارس الجاري.

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إيقاف منتخب وأندية روسيا
وكان «فيفا» و«يويفا» قد أعلنا، من خلال بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ«التمييزية»، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

منع بيلاروسيا من اللعب على أرضها
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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