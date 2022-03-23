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رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 08:11 مساء
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
كأس أوروبا. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، أن روسيا التي تعاني عقوبات رياضية على خلفية غزوها أوكرانيا، مرشحة لاستضافة كأس أوروبا 2028 أو 2032، إضافة الى تركيا، أو إيطاليا، وملف مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

وأضافت الهيئة القارية، وفقًا لـ«فرانس برس» أن «تحديد البلد المضيف» للمسابقتين سيتم إعلانه في سبتمبر 2023.

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وتبدو كل من روسيا وتركيا مهمتة باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018. واستخدم استاد لوجنيكي في موسكو، الذي استضاف المباراة النهائية، في مسيرة مؤيدة للرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

استغلال الفرصة
وأوضح رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، وفقًا لـ«رويترز»: «يجب أن نستغل الفرصة لاستضافة بطولة أوروبا.. ستقام في ملاعب كأس العالم. لقد طورنا البنية التحتية».

وتابع: «نحن نتفهم أن هناك فرصة ضئيلة (في حصولنا على الاستضافة)، ولكن يجب أن نستغلها. نحتفظ بحقنا في تقديم عرض، هذا الخيار مجاني».

عرض الاتحاد التركي
كما أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أنه قدم عرضًا لاستضافة بطولة أوروبا 2028، بينما قدمت بريطانيا وإيرلندا عرضًا مشتركًا في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال «يويفا»، في أكتوبر الماضي، إن الدول المهتمة باستضافة بطولة أوروبا 2028 يجب أن تقدم عروضها بحلول 23 مارس. وستعلن قائمة الدول الراغبة في استضافة البطولة في أبريل، وتتحدد الدولة الفائزة في سبتمبر 2023.

إيقاف منتخب وأندية روسيا
وكان «فيفا» و«يويفا» قد أعلنا، من خلال بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ«التمييزية»، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

منع بيلاروسيا من اللعب على أرضها
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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