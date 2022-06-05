بالصور.. منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الويلزي في تحقيق الفوز على نظيره الأوكراني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدف ويلز في شباك المنتخب الأوكراني في الدقيقة (34) بعدما لعب جاريث ركلة حرة، حولها أندريا يارمولينكو إلى هدف في مرمى أوكرانيا بالخطأ.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الويلزي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وينضم إلى المجموعة الثانية بجانب: (إنجلترا - إيران - أميركا).

وتأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى من 64 عامًا، حيث كان آخر مشاركة لويلز في كأس العالم 1958 في السويد عندما خسرت 1-صفر أمام البرازيل في دور الثمانية.

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وكشفت شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم، أن الهدف يعتبر هو السابع الذي تسجله ويلز من ركلات حرة مباشرة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وهي ثاني أكثر منتخب يسجل بهذه الطريقة بعد منتخب إنجلترا الذي فعلها في 9 مناسبات سابقة.

منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا. (الإنترنت)

منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا. (الإنترنت)

منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا. (الإنترنت)

منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تفوقه على أوكرانيا. (الإنترنت)