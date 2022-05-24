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بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 07:46 مساء
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكرة القدم، (يويفا)، الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي «ليفربول» الإنجليزي أمام نظيره «ريال مدريد» الإسباني.

ويدير المباراة تحكيميًا الفرنسي كليمان توربان ابن الـ39 عامًا، في اللقاء المقرر إقامته يوم 28 مايو الجاري في بلاده.

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ويعاون توربان الثنائي نيكولاس دانوس وسيريل جرينجوري. وسيكون الحكم الرابع ببينوا باستيان. وعلى تقنية الفيديو سيتواجد جيروم بريسارد ويعاونه ويلي ديلاجود وفيليبو ميلو وماسيمليانو إيراتي.

توربان يقود 6 مباريات في «أبطال أوروبا» هذا الموسم
وأشرف الحكم على ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كانت آخرها مواجهة ذهاب ربع النهائي بين «ريال مدريد» و«تشيلسي». كما تواجد كحكم رابع في نهائي نسخة 2018 من دوري أبطال أوروبا الذي جمع أيضًا بين «ريال مدريد» و«ليفربول».

بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
بنزيما مع الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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