الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء في فيينا، ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي المقبل 2023.

ويستضيف ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 يونيو، بينما نهائي الدوري الأوروبي سيكون بملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست بالمجر، وفقًا لـ«المصري اليوم».

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ملعب دوري المؤتمر الأوروبي

كما يستضيف ملعب إيدن أرينا في التشيك، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 7 يونيو 2023.

كما أُعلنت اللجنة التنفيذية أن يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا، ستبدأ في 14 يونيو في ميونيخ، وتنتهي بعد شهر في 14 يوليو، على الملعب الأولمبي في برلين.