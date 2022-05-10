رسميا.. «ويفا» يرفع عدد المشاركين في دوري أبطال أوروبا بداية من 2024

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارًا من موسم 2024-2025، كما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.
وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل نادٍ في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 مباريات، أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلًا عن 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهابًا و3 إيابًا) بحسب النظام الحالي.
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تطوير ميزان المنافسة
وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: «نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي، ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية ورابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا».
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