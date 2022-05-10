رسميا.. «ويفا» يرفع عدد المشاركين في دوري أبطال أوروبا بداية من 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارًا من موسم 2024-2025، كما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل نادٍ في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 مباريات، أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلًا عن 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهابًا و3 إيابًا) بحسب النظام الحالي.

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