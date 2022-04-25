أتلتيكو يفوز على كروز في الدوري المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق أتلتيكو سان لويس على مضيفه كروز أزول (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في الجولة الـ16 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

تعادلان في الجولة

الجولة شهدت أيضا تعادل سانتوس لاجونا مع ليون (1-1)، وتيخوانا مع كويريتارو (2-2)، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

تفوق ريكاردو

ويدين أتلتيكو سان لويس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريكاردو شافيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.