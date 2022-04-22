كلوب يتحدث بشكل عاطفي عن إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، المدرب الألماني يورغن كلوب، بشكل عاطفي عن موقعة «ديربي الميرسيسايد» أمام إيفرتون، على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إيفرتون المهدد بالهبوط المركز 17 برصيد 29 نقطة، وخاض مباراة أقل من بيرنلي صاحب المركز 18 الذي يملك 28 نقطة من 32 مباراة.

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وقال كلوب للصحفيين، الجمعة، وفقا لـ«رويترز»: «بالطبع سأفتقد مباراة القمة.. أعتقد أننا جميعا اعتدنا على وجود ناديين بالمدينة يلعبان في الدوري الممتاز.. الأمر مختلف بعض الشيء هذا الأسبوع لأننا واجهنا مانشستر يونايتد قبل أيام، لكن عادة ما يكون هناك أسبوع كامل للحديث عن مواجهة إيفرتون في القمة».

وذكر: «عادة تكون الاستعدادات خاصة لهذا الديربي قبل أسبوع كامل من صافرة بدايته، كل الحديث يكون عن الديربي، لذا نعم إنه مهم.. أعتقد أنه حال هبوط إيفرتون، فإنني سأفتقد بالتأكيد موقعة الديربي في البريميرليغ، إنها مواجهة تكون رائعة واستثنائية».

نتطلع لكل ما هو قادم

وأضاف كلوب: «إنه موقف صعب للغاية ونلعب بشكل كبير طوال الوقت.. نحن نحب الوضع الذي نحن فيه.. لا يمكنك التخطيط للمشاركة في كل شيء.. حصدنا لقبا واحدا، وهذا رائع لكن لا تزال توجد ثلاثة أخرى مستمرة.. نتطلع لكل ما هو قادم».

وأشاد كلوب أيضا بلاعب الوسط تياغو ألكانتارا الذي لعب دورا مهما في فوز ليفربول على يونايتد وكذلك الفوز على مانشستر سيتي في كأس الاتحاد، قائلا إن أي شكوك لدى النقاد بشأن مدة ملائمته لطريقة لعب ليفربول لا أساس لها من الصحة.

مشكلة واحدة لدى تياغو

وقال كلوب: «الناس تسأل عن ما إذا كان يناسب طريقة لعبنا؟ الحمد لله إن هؤلاء الناس لا يتخذون قرارات. تياغو أراد الانضمام إلينا وكان يعرف طريقة لعبنا ويعلم أنه سيكون مناسبا لها. إنه لاعب كرة قدم حقيقي، ويفكر كثيرا في كرة القدم.. لدى تياغو مشكلة واحدة، إنه كان مصابا.. هذا لم يساعده لكن لم يكن هناك أي شك في ملائمته للفريق».

ويخوض ليفربول صاحب المركز الثاني منافسة شرسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

ويواصل ليفربول سعيه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، بعد حصده بالفعل لقب كأس رابطة الأندية وبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال كلوب إن لاعبيه يستمتعون بالضغط.