محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن أزمة تجديد عقده مع ناديه، والتي أثارت الجدل بين جماهيره منذ فترة طويلة، موضا أن ليس كل شيء في الأزمة يتعلق بالأموال.

ويتفاوض الدولي المصري مع ليفربول منذ فترة بشأن تمديد عقده، لكنه لم يتوصل بعد لحل يحسم المفاوضات مع انتهاء عقده الحالي الموسم المقبل.

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وقال محمد صلاح هداف ليفربول، لموقع مجلة «فور.فور.تو»، وفقا لـ«رويترز»، إنه لا يدري ما إذا كان يمكنه الموافقة على توقيع عقد جديد مع فريقه، مؤكدا أن المفاوضات مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي لا تتعلق بالمال فقط.

وأوضح بشأن ثقته في البقاء في أنفيلد لسنوات عديدة قادمة: «لا أدري، يتبقى عام واحد على نهاية عقدي.. أعتقد أن الجماهير تعرف ماذا أريد، لكن في العقد لا يتعلق الأمر بالمال على الإطلاق.. لذلك لا أدري ولا أستطيع أن أخبرك ما الأمر بالضبط».

استمتعت بكرة القدم هنا

وأكد اللاعب البالغ عمره 29 عاما أن رغبته دائما البقاء في ليفربول «نعم.. هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي والجميع شاهد ذلك».

وتابع محمد صلاح: «لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، حصدت بطولات وسجلت أهدافا وكذلك حققت ألقابا فردية.. إنه مثل عائلتي». وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول من دون التوصل لحل بشأن تمديده.

وأضاف: «لا أشعر بالقلق، لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما.. الموسم لم ينتهِ بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث».

البقاء في ليفربول

وعما تردد بشأن رحيله عن النادي الصيف الحالي في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده، أكد صلاح أنه يتوقع تماما أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل بغض النظر عن المفاوضات. وقال: «نعم أعتقد ذلك»، لكنه أضاف مازحا: «لكن إذا أرادوا رحيلي فهذا شيء مختلف».

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 22 هدفا وبفارق خمسة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وذلك بفضل ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي.

ويقود هداف الدوري الممتاز ليفربول في سعيه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وذلك لأول مرة منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من روما.