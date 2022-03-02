إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف المقرب لـ«بوتين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعليق جميع عقود الرعاية بمفعول فوري مع الملياردير الروسي أليشير عثمانوف، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال النادي: «الجميع في إيفرتون مصدوم وحزين جراء الأحداث المروعة الجارية في أوكرانيا، يؤكد النادي أنه علّق جميع العقود التجارية للرعاية مع شركات يو إس أم، ميغافون ويوتا»، والتي يستحوذ عثمانوف، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حصص وازنة فيها، بحسب «فرانس برس».

سبق وأعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك «تشيلسي» الإنجليزي، السبت الماضي أنه سلم «إدارة ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره أبطال أوروبا.

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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني على لسان أبراموفيتش: «لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشيلسي»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة، وفرضت بريطانيا سلسلة أولى من العقوبات استهدفت خصوصًا أثرياء ومصارف روسية، وأعلنت أنها ستفرض «عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك».