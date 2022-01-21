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تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 07:53 مساء
تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
كأس أمم أفريقيا.. (الإنترنت)
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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الجمعة، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأسفرت القرعة، التي أُجريت مساء الجمعة، بمدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهات متوازنة، حيث أوقعت منتخب غامبيا، المتأهل إلى ثمن نهائي النسخة الحالية لأمم أفريقيا، مع نظيره منتخب تشاد.

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وسيواجه منتخب بوتسوانا نظيره الإريتري، بينما يواجه إسواتيني، نظيره الصومالي، في أبرز مواجهات هذا الدور.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي:
- إريتريا x بوتسوانا.

- ساو تومي x موريشيوس.

- جيبوتي x جنوب السودان.

- سيشل × ليسوتو

- الصومال × إسواتيني

- تشاد × غامبيا

ومن المقرر، أن تجرى مباريات ذهاب وإياب الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر مارس المقبل.

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وستقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات المذكورة أولا، على أن تتأهل المنتخبات الستة الفائزة بمجموع المباراتين إلى دور المجموعات للتصفيات لتنضم إلى الـ 42 منتخبا الذين جرى إعفاؤهم من خوض الدور التمهيدي.

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