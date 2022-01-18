كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

القاهرة - بوابة الوسط

حسم منتخبا السنغال وغينيا، تأهلهما رسميا، إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة منتخبي السنغال ومالاوي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

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وكان حكم المباراة قد ألغى ضربة جزاء لصالح مالاوي في الدقيقة 76 بعدما عاد للتأكد من صحتها عن طريق تقنية الفار.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما جعل رصيد المنتخب المالاوي 4 نقاط في المركز الثالث.

غينيا ترافق السنغال إلى ثمن النهائي

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق منتخب زيمبابوي مفاجأة بالفوز على نظيره غينيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة.

وافتتح ناوليدج موسونا أهداف زيمبابوي في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف كوداكواشي ماهاتشي الهدف الثاني في الدقيقة 43، وقلص نابي كيتا النتيجة لصالح غينيا في الدقيقة 49.

وعلى الرغم من الخسارة؛ فإن غينيا احتلت وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس عدد نقاط المنتخب المالاوي، إلا أن المنتخب الغيني تفوق في المواجهات المباشرة أمام منتخب مالاوي، بعد أن انتصر عليه في الجولة الأولى بهدف نظيف.

وودع منتخب زيمبابوي البطولة على الرغم من فوزه على المنتخب الغيني، بعد أن تذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:

في المركز الأول السنغال برصيد 5 نقاط.

في المركز الثاني غينيا برصيد 4 نقاط.

في المركز الثالث مالاوي برصيد 4 نقاط.

في المركز الرابع زيمبابوي 3 نقاط.