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4 مواجهات نارية في الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 04:12 مساء
4 مواجهات نارية في الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي
مباراة المغرب وغانا. (إنترنت)
alwasat radio

تشهد بطولة الأمم الأفريقية 33 المقامة في الكاميرون، الثلاثاء، مواجهات نارية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، تواجه مالاوي منتخب السنغال، وفي  التوقيت نفسه، تقابل زيمبابوي منتخب غينيا، عن المجموعة الثانية، في حين، يجري لقاءان مهمان أيضا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، غانا تواجه جزر القمر، والغابون تقابل المغرب، عن المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثانية، وبعد أن سبق وعزز المنتخبان الجاران السنغالي والغيني حظوظهما بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بتعادلهما سلبًا في ديربي غرب أفريقيا على ملعب «كويكونغ ستاديوم» في بافوسام في الجولة الثاني، سيكون التعادل مع مالاوي وزيمبابوي تواليًا، ضامنًا عبورهما سويًّا إلى الدور المقبل الذي يتأهل إليه أصحاب المركزين الأولين في المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ويتشارك المنتخبان السنغالي والغيني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد فوز الأول على زيمبابوي، وغينيا على مالاوي، إضافة إلى التساوي بفارق الأهداف.

ويلتقي متصدر تلك المجموعة في الدور المقبل مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، بينما يلعب وصيف المجموعة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، وربما ستكون نقطة التعادل أمام السنغال كافية أيضًا لمنتخب مالاوي لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عجز عن اجتياز مرحلة المجموعات في مشاركتيه السابقتين العامين 1984 و2010، كما أن الخسارة من المنتخب السنغالي، ربما لن تقف حائلاً أمام صعود مالاوي للدور المقبل عبر الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، ليلتقي حينها إما مع منتخب نيجيريا، الذي ضمن صدارة المجموعة الرابعة منذ الجولة الثانية، أو متصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثالثة، حسم منتخب المغرب عبوره، وفي ضوء ضعف آمال منتخب جزر القمر في الاستمرار بالمسابقة بخسارتين في الجولتين الأوليين، سيكون الصراع بين الغابون التي تواجه المغرب، وغانا التي تلعب مع جزر القمر، ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثاني مع أربع نقاط من فوز بهدف نظيف على جزر القمر وتعادل بهدف مع غانا، فيما تحتل غانا المركز الثالث مع نقطة واحدة بعد خسارة بهدف أمام المغرب، وتعادل مع الغابون، وعقب فوزه على جزر القمر، حافظ منتخب المغرب على سلسلة انتصاراته مع مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار في أغسطس 2019، للمباراة الـ11 على التوالي في مختلف اللقاءات الرسمية والودية، حيث أحرز لاعبوه خلالها 26 هدفًا، وسكن شباكه هدف وحيد.

وترجع آخر مباراة عجز خلالها المنتخب المغربي عن تحقيق الفوز مع خليلودزيتش إلى 26 مارس الماضي، حينما تعادل من دون أهداف مع موريتانيا، بالتصفيات المؤهلة للبطولة الحالية لأمم أفريقيا، ورغم ضمان التأهل، سيحاول منتخب المغرب مواصلة سلسلة انتصاراته والثأر لخسارته (2-3) أمام الغابون بدور المجموعات بنسخة 2012، وهي المواجهة الوحيدة التي جرت بين المنتخبين بالبطولة القارية، لكن التعادل سيكون كافيًا للمنتخب الغابوني للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1996 و2012، ليضمن المركز الثاني ويلعب في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الأولى، وفي حال خسارته، ستكون الفرصة سانحة لغانا للعبور إذا تفوّقت على جزر القمر بفارق هدفين أو أكثر.

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