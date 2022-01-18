الرواندية «كاسانغانا» أول امرأة تدير مباراة في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت الرواندية سليمة كاسانغانا (35 عاما) أول امرأة تدير مباراة في منافسة كأس الأمم الأفريقية، فهي تدير المواجهة بين غينيا وزيمبابوي التي تجري على ملعب أحمد أهيجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الثالثة والثلاثين.

وتساعدها في مهتمها المغربية بشرى كربوبي التي تتولى مسؤولية تقنية الفيديو المساعد.

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وكانت كاسانغانا قد دخلت التاريخ أول مرة في 10 يناير الجاري عندما تم تعيينها حكمًا رابعًا خلال المباراة بين غينيا ومالاوي.

وبدأت مسيرتها في االمنافسات القارية كحكم رابع العام 2012 لتتخطى الحواجز وتشارك في الدورة الأولمبية لكرة القدم في طوكيو بصيف 2021.