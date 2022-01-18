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بيان رسمي من الاتحاد الجزائري بشأن استعانة المنتخب بـ«راقٍ شرعي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 07:10 مساء
بيان رسمي من الاتحاد الجزائري بشأن استعانة المنتخب بـ«راقٍ شرعي»
الجزائري لكرة القدم. (الإنترنت)
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نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن استعانته براقٍ لدعم لاعبي المنتخب الأول المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وعبر الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن استنكاره لمثل هذا النوع من الشائعات التي تضر بصورة المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يربطون أسماءهم وأنشطتهم به والمنتخب.

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وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعبين وأعضاء مختلف الأجهزة يملكون الإيمان اللازم وسيدافعون بشجاعة عن ألوان الجزائر بالاعتماد على موهبتهم وقوة شخصيتهم وكل العمل الذي تم إنجازه حتى الآن.

يذكر أن المنتخب الجزائري، حامل اللقب، يمر بموقف صعب في الوقت الحالي، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، ويتعين عليه الفوز على ساحل العاج بفارق هدفين لضمان التأهل للدور الثاني في المركز الثاني على الأقل.

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