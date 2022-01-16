أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

مني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة صفر-1، مساء الأحد، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

سجّل إستيبان أوبيانغ هدفًا في الدقيقة 70 ليمنح بلاده الفوز ليضع حداً لسلسلة من 35 مباراة بلا خسارة للمنتخب الجزائري، وهو رقم قياسي على الصعيد الإفريقي.

المهمة الصعبة للجزائر

وكانت الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة إلى الفوز على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من أجل تجنّب الوداع المبكر.

وبهذه الخسارة توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة، فيما يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.