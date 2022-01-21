تعرف على مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون منذ الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، أمس الخميس.

وشارك في دور المجموعات 24 منتخبًا مقسمون على ست مجموعات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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ونجح منتخب الكاميرون صاحب الأرض في حسم أول مقعد في دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، وجاء في المركز الثاني من المجموعة نفسها بوركينا فاسو.

وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخبا السنغال وغينيا بعدما احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب، واستطاع منتخبا المغرب والغابون حسم تأهلهما من المجموعة الثالثة.

كما تأهل في المجموعة الرابعة منتخب نيجيريا المتصدر ومنتخب مصر كوصيف، وفي المجموعة الخامسة استطاع منتخب كوت ديفوار التأهل متصدرًا برصيد سبع نقاط، وخلفه غينيا الاستوائية. وفي المجموعة السادسة تأهل كل من مالي متصدرا وجامبيا في المركز الثاني.

كما جاءت المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلي دور ثمن النهائي من أمم أفريقيا كأفضل ثالث في المجموعات، وهي منتخبات جزر القمر ثالث المجموعة الثالثة، والرأس الأخضر من المجموعة الأولي ومالاوي من المجموعة الثانية وتونس من المجموعة السادسة.

مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا

الغابون × بوركينا فاسو (الأحد 23 يناير)

نيجيريا x تونس (الأحد 23 يناير)

غينيا x جامبيا (الإثنين 24 يناير)

الكاميرون × جزر القمر (الإثنين 24 يناير)

السنغال × الرأس الأخضر (الثلاثاء 25 يناير)

المغرب × مالاوي (الثلاثاء 25 يناير)

مصر × كوت ديفوار (الأربعاء 26 يناير)

مالي x غينيا الاستوائية (الأربعاء 26 يناير)