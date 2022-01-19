نيجيريا تطير إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب نيجيريا، إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، عقب تغلبه على غينيا بيساو بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح المنتخب النيجيري في إحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب صادق عمر في الدقيقة (56)، مستغلا عرضية إيهيناشو، ليسددها الأول داخل الشباك.

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وعزز منتخب النسور النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة (75)، عن طريق ويليام تروست، بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو «فار»، لاحتساب الهدف.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة»، حيث استهل مشواره بالفوز على مصر (1-0)، قبل أن يهزم السودان (3-1)، وأخيرا فاز على المنتخب الغيني بثنائية نظيفة.

ورافق المنتخب المصري نسور نيجيريا إلى الدور المقبل، بعدما فاز الفراعنة على السودان بهدف دون رد واحتلوا المركز الثاني برصيد 6 نقاط.