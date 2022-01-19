المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن المنتخب المصري، من تحقيق الفوز على نظيره السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وجاء الهدف الوحيد من رأسية قوية للمدافع محمد عبدالمنعم في الدقيقة (36)، وحاول صقور الجديان، العودة في الشوط الثاني بالضغط الهجومي في الدقائق الأولى ولكن دون جدوى.

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وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني بعدما حسم الوصافة بمركز 6 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بالعلامة الكاملة (9) نقاط، وتحتل السودان المركز الثالث بنقطة واحدة وبأفضلية الأهداف عن غينيا بيساو صاحبة المركز الرابع.