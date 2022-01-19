ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «الجريدة» الكويتية أن منتخب الكويت الأول لكرة القدم سيواجه منتخب ليبيا لكرة القدم ضمن أجندة «أيام فيفا».

يأتي هذا يومي التاسع والعشرين من يناير الجاري، والأول من فبراير المقبل، علمًا بأن نتائج المبارتين تحتسب ضمن تقييمات الاتحاد الدولي للعبة، وتؤثر على نتائج ترتيب المنتخبات في النشرة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ففي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب اجتماعها الأخير، موعد كل من قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقررة في كوت ديفوار، والتي تنتظرها الكرة الليبية بفارغ الصبر، ألمح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني إلى إمكانية معاقبة الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالإقصاء والإقالة نهائيًا دون رجعة، ليزيد الأمور تعقيدًا حول مستقبل «فرسان المتوسط».

وكشف «كاف» أن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ستُجرى في 21 يناير الجاري في مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون حاليا، وهي البطولة التي تنتظرها الكرة الليبية، بعد وداع تصفيات كأس العالم وبطولة الأمم في الكاميرون، وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب، عبر مباريات ذهاب وإياب، تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقًا لتصنيف «فيفا»، وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

أما قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي ودعها المنتخب الليبي أيضًا أمام جاره المصري، فستُجرى في 22 يناير الجاري بالمدينة الكاميرونية نفسها، وسيجري تقسيم الفرق العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين بناءً على تصنيف «فيفا» الرسمي المنشور في نوفمبر 2021.

وستلتقي المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفًا، وستقام مباريات الذهاب على أرض المنتخب ذات التصنيف الأدنى، ويضم المستوى الأول منتخبات السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا، أما الثاني مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.