إصابة 12 لاعبا تونسيا بفيروس «كورونا» قبل مباراة غامبيا الحاسمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، إصابة 12 لاعبًا في صفوف منتخب بلاده بفيروس «كوفيد-19» قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا المقررة الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الاتحاد التونسي، على صفحته في «فيسبوك»: «مساء (الأربعاء)، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعبًا وفي غياب البقية (من 28 لاعبًا في التشكيلة الرسمية للنهائيات) بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19»، في وقت يأمل فيه «نسور قرطاج» حسم بطاقتهم إلى الدور ثمن النهائي.

ويملك المنتخب التونسي ثلاث نقاط من مباراتين في المجموعة السادسة، ويحتاج إلى الفوز لضمان مكانه في دور الستة عشر. وتتقاسم غامبيا ومالي الصدارة ولكل منهما أربع نقاط.