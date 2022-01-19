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ديربي عربي بين مصر والسودان لضمان التأهل في الأمم الأفريقية.. ونيجيريا تستقبل غينيا بيساو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 04:07 مساء
ديربي عربي بين مصر والسودان لضمان التأهل في الأمم الأفريقية.. ونيجيريا تستقبل غينيا بيساو
صلاح يقود منتخب مصر أمام غينيا بيساو. (إنترنت)
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يستقبل ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة ياوندي مسرح الديربي العربي الحاسم بين مصر وجاره السودان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة حاليًا في الكاميرون ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة.

ويتنافس المنتخبان العربيان على البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة مع غينيا بيساو التي تسعى إلى تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي نيجيريا المتصدرة والضامنة للمركز الأول وبطاقة الدور الثاني.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على مصر بهدف والسودان (3-1)، بفارق ثلاث نقاط أمام مصر، فيما تتقاسم غينيا بيساو والسودان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لغينيا بيساو التي تشارك في العرس القاري للمرة الثالثة على التوالي في تاريخها.

ولن يكون «ديربي النيل» سهلًا، رغم تفوُّق «الفراعنة» على «صقور الجديان» في تاريخ المواجهات بينهما؛ إذ التقيا 28 مرة، كانت مصر الأعلى في 19 لقاءً مقابل ثلاثة انتصارات للسودان.

والتقى المنتخبان خمس مرات في العرس القاري وفاز «الفراعنة» 3 مرات آخرها (3-صفر) في نسخة 2008 عندما توجوا باللقب مقابل تعادل (2-2) في نسخة 1963 بغانا أيضًا وخسارة (1-2) في نسخة 1970 في السودان.

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