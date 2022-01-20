Atwasat

«حامل اللقب» منتخب الجزائر يغادر كأس الأمم الأفريقية بنقطة وحيدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 08:02 مساء
«حامل اللقب» منتخب الجزائر يغادر كأس الأمم الأفريقية بنقطة وحيدة
منتخب الجزائر يودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 من دور المجموعات بعد الخسارة (3-1) من ساحل العاج. (الإنترنت)
alwasat radio

ودع منتخب الجزائر، بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد خسارته بنتيجة (1-3) على يد منتخب ساحل العاج، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب «جابوما» ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة للبطولة القارية.

وسجل ثلاثية منتخب ساحل العاج فرانك كيسي، وإبراهيم سنجاري، ونيكولاس بيبي في الدقائق (22، و39، و54) على الترتيب. بينما أحرز هدف منتخب الجزائر سفيان بن دبكة عند الدقيقة (73).

- «الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
- أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
- بيان رسمي من الاتحاد الجزائري بشأن استعانة المنتخب بـ«راقٍ شرعي»

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء عند الدقيقة (60)، حيث سددها بقوة في القائم الأيسر لمرمى علي سانجاري حارس مرمى ساحل العاج.

بهذه النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة وهدف وحيد، بعد التعادل من دون أهداف ضد سيراليون في الجولة الأولى، ثم الخسارة المفاجئة بهدف على يد غينيا الاستوائية، قبل السقوط مجددا على ساحل العاج.

حامل اللقب
وودع منتخب الجزائر البطولة بعدما حصد اللقب في النسخة الماضية بمصر 2019، في المقابل، تأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، من الانتصار على غينيا الاستوائية والجزائر، والتعادل مع سيراليون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب ساحل العاج في الدور ثمن النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل، بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات ...
الحكم على المهاجم البرازيلي روبينيو بالسجن 9 سنوات
الحكم على المهاجم البرازيلي روبينيو بالسجن 9 سنوات
إصابة 12 لاعبا تونسيا بفيروس «كورونا» قبل مباراة غامبيا الحاسمة
إصابة 12 لاعبا تونسيا بفيروس «كورونا» قبل مباراة غامبيا الحاسمة
المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية
نيجيريا تطير إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة
نيجيريا تطير إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
ديوكوفيتش يرفض إفصاح حصوله على مضاد «كورونا» من عدمه ويسافر أستراليا بعد إعفاء طبي
ديوكوفيتش يرفض إفصاح حصوله على مضاد «كورونا» من عدمه ويسافر ......
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»...
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور الرئيس العائد للحرية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي ......
المزيد
«حامل اللقب» منتخب الجزائر يغادر كأس الأمم الأفريقية بنقطة وحيدة
«حامل اللقب» منتخب الجزائر يغادر كأس الأمم الأفريقية بنقطة ......
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في ......
بطلها لاعب من «آرسنال».. تحقيق في أزمة مراهنات مشبوهة بالدوري الإنجليزي
بطلها لاعب من «آرسنال».. تحقيق في أزمة مراهنات مشبوهة ......
نيجيريا تطير إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة
نيجيريا تطير إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعلامة ......
المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط