«حامل اللقب» منتخب الجزائر يغادر كأس الأمم الأفريقية بنقطة وحيدة

القاهرة - بوابة الوسط

ودع منتخب الجزائر، بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد خسارته بنتيجة (1-3) على يد منتخب ساحل العاج، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب «جابوما» ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة للبطولة القارية.

وسجل ثلاثية منتخب ساحل العاج فرانك كيسي، وإبراهيم سنجاري، ونيكولاس بيبي في الدقائق (22، و39، و54) على الترتيب. بينما أحرز هدف منتخب الجزائر سفيان بن دبكة عند الدقيقة (73).

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وأهدر رياض محرز ركلة جزاء عند الدقيقة (60)، حيث سددها بقوة في القائم الأيسر لمرمى علي سانجاري حارس مرمى ساحل العاج.

بهذه النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة وهدف وحيد، بعد التعادل من دون أهداف ضد سيراليون في الجولة الأولى، ثم الخسارة المفاجئة بهدف على يد غينيا الاستوائية، قبل السقوط مجددا على ساحل العاج.

حامل اللقب

وودع منتخب الجزائر البطولة بعدما حصد اللقب في النسخة الماضية بمصر 2019، في المقابل، تأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، من الانتصار على غينيا الاستوائية والجزائر، والتعادل مع سيراليون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب ساحل العاج في الدور ثمن النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل، بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة.