هدف فودن يبتعد بسيتي بثماني نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب على مضيفه برينتفورد بهدف دون رد. (الإنترنت)

سيدخل مانشستر سيتي العام الجديد وهو يبتعد بثماني نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز فيل فودن الشباك في الشوط الأول ليمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه برنتفورد اليوم الأربعاء.

وكان هدف فودن في الدقيقة 16 بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين كافيا ليحقق فريق المدرب بيب جوارديولا فوزه العاشر على التوالي في الدوري.

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وبخسارة ليفربول في ملعب ليستر سيتي أمس الثلاثاء وتعادل تشيلسي مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون استغل سيتي الفرصة ليحكم سيطرته على القمة.

وقدم حامل اللقب أداء متواضعا وكاد برنتفورد أن يخرج بنتيجة أفضل.

وسدد دي بروين في القائم بعد الاستراحة كما تم إلغاء هدفين لفودن وإيمريك لابورت.

وصمد سيتي ليرفع رصيده إلى 50 نقطة من 20 مباراة مقابل 42 لتشيلسي من 20 مباراة أيضا فيما يملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة.