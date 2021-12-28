رسميا.. «برشلونة» يتعاقد مع المهاجم الإسباني توريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 05:05 مساء
«برشلونة» يتعاقد مع المهاجم الإسباني توريس. (الإنترنت)

أعلن «مانشستر سيتي»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى «برشلونة».

ولم يكشف النادي التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقًا أن «برشلونة» سيدفع نحو 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب، إضافة إلى عشرة ملايين يورو ضمن بنود أخرى.

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وقال «برشلونة» إن توريس وقع عقدًا حتى يونيو 2027 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني مليار يورو.

وقال توريس في رسالة عبر الفيديو: «السعادة لا تسعني بإعلان انضمامي لبرشلونة اليوم.. أراكم قريبًا».

ضائقة مالية في برشلونة
وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه «برشلونة» بضائقة مالية تسببت في رحيل ليونيل ميسي خلال الصيف. وتضرر الخط الأمامي أيضًا باعتزال سيرجيو أغويرو بسبب مشكلة في القلب.

وتعاقد «سيتي» مع توريس (21 عامًا) في أغسطس من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، لكن مهاجم «بلنسية» السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفًا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفًا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل «برشلونة» المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشابي هرنانديز المسؤولية.

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