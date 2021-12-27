رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة ثنائي الفريق بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:15 مساء
نادي برشلونة يعلن إصابة داني ألفيش وكليمون لونجليه بفيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

أعلن نادي «برشلونة»، مساء الإثنين، رسميًّا، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال «برشلونة» في بيان عبر حسابه على «تويتر»: «أثبتت الاختبارات التي أجراها كل من كليمون لونجليه وداني ألفيش، إصابتهما بفيروس كورونا».

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وأوضح النادي: «لن ينضم الثنائي إلى مدينة خوان جامبر الرياضية غدًا في أول مران عقب انتهاء الإجازة.. يتمتع كلا اللاعبين بصحة جيدة، ويخضعان للعزل في المنزل، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة».

ويستعد «برشلونة» لمباراة أمام «ريال مايوركا»، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة.

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