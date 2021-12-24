ديمبيلي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع برشلونة

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، وافق على تخفيض راتبه مع برشلونة، من أجل تجديد عقده والبقاء داخل ملعب «كامب نو».

وقالت إذاعة «راديو كتالونيا»، إن ديمبيلي سيجدد عقده مع برشلونة، الأسبوع المقبل، ليسدل الستار على الشائعات، التي ترددت عن رحيله من البلوجرانا، الأشهر الماضية، مبينةً أن ديمبيلي قرر تمديد عقده مع برشلونة لمدة موسمين إلى عام 2024.

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وحسم الفرنسي مستقبله بشكل نهائي بعد مشوار طويل من المفاوضات مع الفريق الكاتالوني، حيث ينتهي عقد الفرنسي مع برشلونة في يونيو 2022، كما خاض موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب، مشوارًا طويلًا لتجديد عقده، لكن مع مماطلة مادية لزيادة الراتب السنوي.