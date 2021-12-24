ديمبيلي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 07:52 مساء
عثمان ديمبيلي نجم برشلونة. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، وافق على تخفيض راتبه مع برشلونة، من أجل تجديد عقده والبقاء داخل ملعب «كامب نو».

وقالت إذاعة «راديو كتالونيا»، إن ديمبيلي سيجدد عقده مع برشلونة، الأسبوع المقبل، ليسدل الستار على الشائعات، التي ترددت عن رحيله من البلوجرانا، الأشهر الماضية، مبينةً أن ديمبيلي قرر تمديد عقده مع برشلونة لمدة موسمين إلى عام 2024.

- عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على فتاة مغربية
- 3 دقائق تجعل ديمبيلي أولى ضحايا قوانين تشافي الجديدة في «برشلونة»
- ديمبيلي يعود إلى «برشلونة» تزامنا مع رحيل كومان

وحسم الفرنسي مستقبله بشكل نهائي بعد مشوار طويل من المفاوضات مع الفريق الكاتالوني، حيث ينتهي عقد الفرنسي مع برشلونة في يونيو 2022، كما خاض موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب، مشوارًا طويلًا لتجديد عقده، لكن مع مماطلة مادية لزيادة الراتب السنوي.

تخفيض الراتب
كما أشارت جريدة «سبورت» الكاتالونية إلى أن ديمبيلي وافق على تخفيض راتبه من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استمع إلى سياراتك لتكتشف مشاكلها