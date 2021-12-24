عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على فتاة مغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 01:22 مساء
عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية. (الإنترنت)

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية، وظهر اللاعب وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء «زفة» على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التي حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

- 3 دقائق تجعل ديمبيلي أولى ضحايا قوانين تشافي الجديدة في «برشلونة»
- ديمبيلي يعود إلى «برشلونة» تزامنا مع رحيل كومان

وذكر موقع «سبورت» الإسباني، أن حفل الزفاف أقيم على نطاق ضيق، إلا أنه جرى تسريب بعض الصور ومقاطع الفيديو من الحدث.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل
وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا، في ظل التقارير التي أشارت إلى أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالحصول على خدمات صاحب الـ(24 عاما)، بعدما منعته الإصابات من إظهار أفضل مستوياته مع برشلونة حتى الآن.

يذكر أن ديمبيلي انضم إلى برشلونة صيف العام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في سبع مباريات فقط صنع فيها هدفا، فيما لعب منذ انضمامه مع برشلونة 125 مباراة، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 22.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»