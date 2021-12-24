عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على فتاة مغربية

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية. (الإنترنت)

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية، وظهر اللاعب وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء «زفة» على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التي حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

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وذكر موقع «سبورت» الإسباني، أن حفل الزفاف أقيم على نطاق ضيق، إلا أنه جرى تسريب بعض الصور ومقاطع الفيديو من الحدث.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا، في ظل التقارير التي أشارت إلى أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالحصول على خدمات صاحب الـ(24 عاما)، بعدما منعته الإصابات من إظهار أفضل مستوياته مع برشلونة حتى الآن.

يذكر أن ديمبيلي انضم إلى برشلونة صيف العام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في سبع مباريات فقط صنع فيها هدفا، فيما لعب منذ انضمامه مع برشلونة 125 مباراة، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 22.