3 دقائق تجعل ديمبيلي أولى ضحايا قوانين تشافي الجديدة في «برشلونة»

تشافي مع ديمبيلي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن المدير الفني لفريق «برشلونة» الإسباني، تشافي هيرنانديز، فرض عقوبة مالية على الفرنسي عثمان ديمبيلي، لتأخره عن تدريب الفريق، وأكدت جريدة «ماركا» الإسبانية، أن ديمبيلي وصل متأخرًا إلى تدريب النادي الإسباني، أمس الجمعة، بعد ثلاث دقائق من بدايته.

وأضافت الجريدة الإسبانية، أن تشافي وضع عددًا من القوانين على لاعبي فريق «برشلونة»، وكان ديمبيلي هو أولى ضحايا هذه القواعد الجديدة لمدرب «البارسا» الجديد، كما أشارت الجريدة إلى أن هذه لا تعد المرة الأولى التي يتأخر فيها ديمبيلي على تدريب الفريق، الأمر الذى عرضه للعقوبات خلال الفترات الماضية أيضًا، بحسب ما ذكرته «24».

ولم تكشف «ماركا» حجم العقوبة المالية التي وقعت على اللاعب الفرنسي، إلا أنه كان اللاعب الأول الذي يتعرض لعقوبات القوانين الجديدة التي وضعها تشافي، بعد أيام قليلة من وصوله لتدريب الفريق الكتالوني، وبينما يتطلع نادي «برشلونة» حاليًا إلى التمديد للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، كان رئيس النادي خوان لابورتا، قبل بضعة أشهر يفكر في كيفية التخلص منه.

وأوضح تشافي أنه سيبذل مزيد العمل الإضافي مع عثمان ديمبيلي وسيجعل ذلك أولوية، حيث ينوي مدرب «برشلونة» الاعتماد على اللاعب الفرنسي، كما يعمل خوان لابورتا على هذه القضية منذ عدة أسابيع وهي تقديم عقد جديد إلى ديمبيلي، الذي ينتهي مع نهاية الموسم.