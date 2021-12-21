إيسكو وألابا ينضمان إلى مصابي كورونا في ريال مدريد

دافيد ألابا. (الإنترنت)

انضم إيسكو ودافيد ألابا، ثنائي فريق ريال مدريد، إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف متصدر ترتيب الدوري الإسباني، بحسب ما أعلن النادي الملكي، اليوم الثلاثاء.

وقال الريال في بيان مقتضب عشية لقائه مع أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، بسبب ارتباط الفريقين بالكأس السوبر الإسبانية: «يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَيّنا إيسكو وألابا جاءت إيجابية بكوفيد-19».

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وانضم إيسكو وألابا الى لائحة اللاعبين الذين أعلن عن إصابتهم بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وهم ماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بايل، البرازيليان رودريجو ومارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش، والأوكراني أندري لونين، إضافة إلى الإيطالي دافيدي أنشيلوتي مساعد المدرب، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

تغيير أسلوب اللعب

ومن المؤكد أن هذه الأزمة الصحية تقض مضجع أنشيلوتي الذي يفتقد أيضاً، الأربعاء، البرازيلي كاسيميرو لتراكم الإنذارات وداني كارفاخل للإصابة.

وعلق الإيطالي على هذه المسألة في مؤتمره الصحافي الثلاثاء، قائلاً: «نفتقد الكثير من اللاعبين، وقد نضطر إلى تغيير أسلوب اللعب، لا أعلم، أنا أفكر بالأمر».

وبعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، تعثر ريال في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل السلبي مع قادش.