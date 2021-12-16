رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد

ملعب ريال مدريد. (الإنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخماسي المصاب بفيروس كورونا بخلاف لوكا مودريتش ومارسيلو، ليصل عدد اللاعبين المصابين في الفريق إلى 6.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن الفحوص أثبتت إصابة ماركو أسينسو وجاريث بيل ورودريجو وأندري لونين بفيروس كورونا.

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وأوضح أيضًا أنه ثبتت إيجابية عينة دافيد أنشيلوتي، مساعد المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إصابة النجمين لوكا مودريتش ومارسيلو أمس الأربعاء.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه قادش، الأحد المقبل، في الجولة 18 من الدوري الإسباني، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.