مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 04:13 مساء
أنشيلوتي يواجه أزمة في ريال مدريد. (إنترنت)

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أنه يعاني لاختيار أفضل طريقة لعب ممكنة لاستيعاب اللاعبين المتاحين لديه قبل مواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، غدًا الأربعاء، في خضم تفشي «كوفيد-19»، بعدما أصيب لوكا مودريتش ورودريغو وماركو أسينسيو وغاريث بيل ومارسيلو وأندريه لونين جميعًا بالفيروس الأسبوع الماضي وكان إيسكو أحدث حالة إصابة مؤكدة، أمس الإثنين.

ولن يكون بوسع أنشيلوتي أيضًا الاعتماد على اثنين من اللاعبين البارزين في مباراة بلباو وهما المدافع داني كاربخال المصاب ولاعب الوسط كاسيميرو للإيقاف، وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، «نفتقد الكثير من اللاعبين وربما نضطر إلى تغيير طريقة اللعب، لا أدري، أفكر في الأمر»، بحسب «رويترز».

وأضاف «الطريقة التي نلعب بها حاليا 4-3-3 ساعدتنا كثيرًا في المباريات الأخيرة لكننا سنلعب من دون جناح أيمن وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 4-4-2 سأنتظر لتقييم الأمور»، وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادل محبط مع ضيفه قادش المتعثر من دون أهداف، الأحد الماضي.

ورغم هذا التعثر ما زال ريال مدريد في وضع مريح على القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف برشلونة المتعثر اليوم الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما سر طول عمر سكان «المنطقة الزرقاء»؟