مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي

أنشيلوتي يواجه أزمة في ريال مدريد. (إنترنت)

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أنه يعاني لاختيار أفضل طريقة لعب ممكنة لاستيعاب اللاعبين المتاحين لديه قبل مواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، غدًا الأربعاء، في خضم تفشي «كوفيد-19»، بعدما أصيب لوكا مودريتش ورودريغو وماركو أسينسيو وغاريث بيل ومارسيلو وأندريه لونين جميعًا بالفيروس الأسبوع الماضي وكان إيسكو أحدث حالة إصابة مؤكدة، أمس الإثنين.

ولن يكون بوسع أنشيلوتي أيضًا الاعتماد على اثنين من اللاعبين البارزين في مباراة بلباو وهما المدافع داني كاربخال المصاب ولاعب الوسط كاسيميرو للإيقاف، وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، «نفتقد الكثير من اللاعبين وربما نضطر إلى تغيير طريقة اللعب، لا أدري، أفكر في الأمر»، بحسب «رويترز».

وأضاف «الطريقة التي نلعب بها حاليا 4-3-3 ساعدتنا كثيرًا في المباريات الأخيرة لكننا سنلعب من دون جناح أيمن وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 4-4-2 سأنتظر لتقييم الأمور»، وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادل محبط مع ضيفه قادش المتعثر من دون أهداف، الأحد الماضي.

ورغم هذا التعثر ما زال ريال مدريد في وضع مريح على القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف برشلونة المتعثر اليوم الثلاثاء.