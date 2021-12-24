نيوكاسل خال من الإصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 11:34 صباحا
علم نادي نيوكاسل الإنجليزي. (الموقع الرسمي للنادي)

أعلن أيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، خلو النادي من الإصابات بفيروس كورونا، وصرح بأنه لا توجد حالات مصابة حتى الآن. 

وتفشى الفيروس بشكل ملحوظ بين أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية؛ مما أثار القلق مع مطالبة عدد من الأندية بتأجيل المباريات المقبلة، وهو ما رفضه الاتحاد الإنجليزي.

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كما واصل نيوكاسل تحضيراته لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، في الجولة 19، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

استمرار اللعب خلال الأعياد
وصوتت غالبية الأندية الإنجليزية في اجتماع عقد خلال الأيام الماضية، على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل تفشي المتحور الجديد «أوميكرون».

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تفرض أي إغلاق في هذه المرحلة، إلا أن الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذ زمام المبادرة بالدعوة إلى محادثات طارئة.

ومن أجل إيقاف المسابقة، توجب الحصول على موافقة 14 ناديًا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلًا عن تحديد موعد جديد للمباريات.

البوكسينغ داي
وبعد انتهاء مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ستقام جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يطلق عليها تسمية جولة «البوكسينغ داي».

هناك أيضًا الجولة العشرون من الدوري، في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الجاري، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع التالي.

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