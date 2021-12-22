هندرسون يهاجم الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 07:18 مساء
جوردان هندرسون قائد «ليفربول». (الإنترنت)

قال جوردان هندرسون قائد «ليفربول»، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة ب«كوفيد-19».

وتأجلت عشر مباريات في الدوري هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.

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وقال بيب ليندرز، مساعد مدرب «ليفربول»، الثلاثاء، إنه من العبث اللعب مرتين في أربعة أيام مع غياب لاعبين بارزين بسبب «كوفيد-19» والإصابات، بينما قال توماس توخيل مدرب «تشيلسي» إن صحة اللاعبين وسلامتهم في خطر.

هندرسون يشعر بالقلق
وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين، ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19.. لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم.. أعتقد أن (اللاعبين) يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف».

وتابع: «سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل».

ويستضيف «ليفربول» منافسه «ليستر سيتي» في دور الثمانية لكأس الرابطة اليوم الأربعاء، وسيلعب مع «ليدز يونايتد» في الدوري الممتاز الأحد.

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