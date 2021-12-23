ورطة لـ« بينيتيز».. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 07:42 مساء
فريق إيفرتون. (الإنترنت)

قال مدرب إيفرتون، رفائيل بينيتيز، إن ناديه طلب تأجيل مباراة ضد بيرنلي يوم الأحد لكنه قوبل بالرفض من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس: «لدينا ست إصابات وخمس حالات كوفيد-19 وأعتقد أن هذا ليس عدلا».

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وتأجلت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد بجانب مواجهة واتفورد ضد ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم. وسيناقش مسؤولو الدوري الممتاز اليوم بروتوكولات «كوفيد-19» ومخاوفهم.

بينيتيز في ورطة
وأضاف بينيتيز: «مهمتي الرئيسية توفير 11 لاعبا يمكنهم التنافس في المراكز المناسبة أمام بيرنلي وهذا ليس سهلا.. أنا مندهش من أننا سنلعب هذه المباراة، لدينا تسعة لاعبين متاحين بجانب ثلاثة حراس ويجب أن نستدعي خمسة ناشئين».

وتابع المدرب الإسباني: «هذا خطير جدا لأنه يجب أن يفكر شخص ما في أن الظروف تجبرنا على ضم لاعبين غير جاهزين سواء من المصابين بكدمات أو ممن يضطرون للعب في غير مراكزهم».

قرار صعب
وواصل بينيتيز: «ويمكن للمهاجم دومينيك كالفرت-لوين اللعب رغم غيابه عن معظم فترات الموسم للإصابة.. هذا قرار صعب لكنني سعيد برؤية دومينيك في التدريبات مع الفريق وأتمنى أن يكون في حالة جيدة».

وتأجلت آخر مباراتين لبيرنلي في الدوري لتأثر منافسيه بعدوى «كوفيد-19» لكن مدربه شون دايك أكد خلو تشكيلته من الفيروس. ويقبع بيرنلي في المركز 18 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة بينما يحتل إيفرتون المركز 14 ولديه 19 نقطة.

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