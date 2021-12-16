بطولة إيطاليا: «إنتر» يسعى للاستفادة من قمة «ميلان» و«نابولي» على أكمل وجه

مدرب لإنتر الإيطالي سيموني اينزاغي خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني في 7 ديسمبر 2021. (ا ف ب)

يسعى فريق «إنتر» المتصدر وحامل اللقب إلى الاستفادة على أكمل وجه من القمة المرتقبة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي بين جاره «ميلان» و«نابولي» من أجل الابتعاد عن أحدهما أو الإثنين معًا، وذلك حين يحل الجمعة ضيفًا على «ساليرنيتانا» الأخير.

ورغم خسارته المدرب أنتونيو كونتي وجهود النجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، فرض «إنتر» نفسه منافسًا جديًّا على اللقب الذي أحرزه للمرة الأولى منذ 2010، بتربعه على الصدارة في المرحلة السابقة بعد فوزه الكبير على كالياري 4-صفر وتعثر جاره «ميلان» أمام «أودينيزي» 1-1.

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وبقيادة المدرب الجديد سيموني إينزاغي وبصفقات استخف بها الكثيرون مثل البوسني المخضرم إدين دجيكو (35 عامًا) أو التركي هاكان تشالهان أوغلو والأرجنتيني خواكين كوريا، يدخل «إنتر» مباراته مع «ساليرنيتانا» باحثًا عن فوزه السادس تواليًا في الدوري، في سلسلة تضمنت الفوز على المتصدر السابق «نابولي» 3-2 وعلى «روما» في معقل الأخير 3-صفر.

وأثبت «النيراتزوري» قدرته على الفوز باللقب للموسم الثاني تواليًا رغم رحيل كونتي وهداف من طراز لوكاكو، منذ أن ألحق بـ«نابولي» هزيمته الأولى للموسم في ضربة أثرت معنويًّا على الفريق الجنوبي الذي مني بعدها بهزيمتين على أرضه أمام «أتالانتا» 2-3 و«إمبولي» صفر-1، ما جعل فريق المدرب لوتشانو سباليتي يتراجع إلى المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن «إنتر» قبل المرحلتين الأخيرتين لهذا العام.

وخلافًا لجاره «ميلان» و«أتالانتا»، نجح «إنتر» أيضًا في بلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بصحبة «يوفنتوس»، حيث أوقعته القرعة في مواجهة «ليفربول» الإنجليزي الذي يحل ضيفًا ذهابًا على فريق إينزاغي في 16 فبراير.

فترة حاسمة بعد عطلة الأعياد

وستكون المراحل الأولى من العام الجديد حاسمة إلى حد كبير في تحديد مصير الدوري و«إنتر»، إذ أنه مدعو لمواجهة «لاتسيو» و«أتالانتا» و«ميلان» و«نابولي» في المراحل الست الأولى للعام 2022.

وكان إينزاغي راضيًا عما قدمه فريقه حتى الآن، قائلًا بعد الفوز على «كالياري»: «نحن في صدارة الدوري وفي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عامًا (منذ موسم 2011-2012)، من الصعب جدًا أن يحقق المرء أفضل من ذلك».

وستكون الفرصة سانحة الآن أمام «إنتر» للابتعاد عن «ميلان» أو «نابولي» أو حتى الإثنين معًا في حال انتهت المواجهة المرتقبة بينهما الأحد في «سان سيرو» بالتعادل.

ويتقدم «إنتر» بفارق نقطة عن «ميلان» وأربع نقاط عن «نابولي»، فيما يحتل «أتالانتا» المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن فريق «إينزاغي» قبل استضافته «روما» ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو السبت في برغامو.

معاناة «ميلان» و«نابولي»

ويعاني «ميلان» و«نابولي» أزمة بسبب الإصابات الكثيرة في صفوفهما، إذ يخوض الأول لقاء، الأحد، بغياب الكرواتي أنتي ريبيتش، والبرتغالي رافايل لياو وبييترو بيليغري بسبب إصابات عضلية، فيما يعود إلى الفريق الفرنسي أوليفييه جيرو بعد تعافيه من الإصابة، لكن من المستبعد أن يبدأ أساسيًّا، ما يعني أن المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيخوض اللقاء منذ البداية.

ومشكلة الإصابات في «نابولي» أكبر بكثير من «ميلان»، إذ يفتقد وحتى العام الجديد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي الذي انضم إليه لاعبو الوسط الإسباني فابيان رويس والمقدوني الشمالي إيليف إلماس والبولندي بيوتر زيلينسكي للإصابة والمرض.

كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن نتيجة عدم تعافيه من كسر تعرض له في وجنته الشهر الماضي، لكن في حال قرر سباليتي المخاطرة به فسيرتدي بالتأكيد قناعًا واقيًا على وجهه.

ولن يكون «إنتر» المستفيد الوحيد من هذه المواجهة، بل ستصب نتيجتها في مصلحة «أتالانتا» الذي يبدو، أقله في الفترة الحالية، الأكثر تهديدًا لـ«إنتر» بعد فوزه بمبارياته الست الأخيرة وبسبع على التوالي خارج أرضه.

وبعد تعثر مخيب آخر في المرحلة الماضية أمام «فينيتسيا» (1-1)، يأمل «يوفنتوس» أن ينهي العام بشكل إيجابي من خلال الفوز على مضيفه «بولونيا»، السبت، ثم «كالياري»، الثلاثاء، على أرضه، من أجل الاقتراب أكثر من المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، الذي يتخلف عنه حاليًا بفارق ثماني نقاط.

لكن على فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يسعى إلى إجراء تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، قد تشمل الأرجنتيني ماورو إيكاردي من باريس «سان جرمان الفرنسي» على سبيل الإعارة أو حتى الأوروغوياني إدينسون كافاني من «مانشستر يونايتد» الإنجليزي بحسب ما يشاع في وسائل الإعلام المحلية، أن يخوض مباراتيه الأخيرتين للموسم من دون نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة بحسب ما أفادت شبكة «سكاي سبورتس».