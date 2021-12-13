القرعة المعادة تضع سان جرمان أمام ريال مدريد وليفربول ضد إنتر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 04:27 مساء
جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

أسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن وضع باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة التي أجراها في وقت سابق اليوم الإثنين في نيون السويسرية بسبب خطأ فني، بحسب «فرانس برس».

وكانت القرعة الأولى وضعت سان جرمان في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي، ليفربول مع سالزبورغ النمساوي وإنتر مع أياكس الهولندي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي × بايرن ميونيخ الألماني.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي × مانشستر سيتي الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي × آياكس الهولندي.

تشيلسي الإنجليزي × ليل الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي × ليفربول الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال مدريد الإسباني.

جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الاتحاد 1 - 0 الأهلي طرابلس.. كمارا يسجل
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مجلس النواب ومفوضية الانتخابات
كاريكاتير
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا
اقتصاد
أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة
رياضة عالمية
بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة
ثقافة وفن
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
جوليان أسانج يتعرض لـ«جلطة دماغية» في السجن
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
سباق التسلح بين المغرب والجزائر
وجهات نظر
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تقترب من اعتماد القيادة الذاتية في طرقها