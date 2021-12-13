القرعة المعادة تضع سان جرمان أمام ريال مدريد وليفربول ضد إنتر

جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

أسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن وضع باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة التي أجراها في وقت سابق اليوم الإثنين في نيون السويسرية بسبب خطأ فني، بحسب «فرانس برس».

وكانت القرعة الأولى وضعت سان جرمان في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي، ليفربول مع سالزبورغ النمساوي وإنتر مع أياكس الهولندي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي × بايرن ميونيخ الألماني.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي × مانشستر سيتي الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي × آياكس الهولندي.

تشيلسي الإنجليزي × ليل الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي × ليفربول الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال مدريد الإسباني.

جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)