إنتر يطارد نابولي وميلان في قمة الدوري الإيطالي بالفوز على فينيزيا

مباراة إنتر ميلان وفينيزيا. (إنترنت)

سجل هاكان شالهان أوغلو هدفًا بتسديدة رائعة في الشوط الأول، وأضاف لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء من آخر تسديدة في اللقاء، ليفوز «إنتر ميلان» حامل اللقب (2-0) على «فينيزيا»، ويقلص الفارق مع فريقي القمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

وبات «إنتر» يتأخر بنقطة واحدة خلف «نابولي» و«ميلان» قبل أن يلعب الفريقان، اليوم الأحد، حيث سيكون بوسعهما توسيع الفارق مجددًا، وسيطر «إنتر» مبكرًا على المباراة ضد صاحب الأرض، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب نحو عقدين، لكنه واجه صعوبات قرب النهاية، بحسب «رويترز».

وانتظر «إنتر» حتى الدقيقة 34 قبل أن يستحوذ شالهان أوغلو على الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك، وسدد أنطونيو فاكا لاعب «فينيزيا» كرة قوية أنقذها سمير هاندانوفيتش حارس «إنتر» في الدقيقة 39، وبعد الاستراحة صنع صاحب الأرض فرصة خطيرة لكن البديل تانير تيسمان أطاح الكرة عاليًا.

وشعر «إنتر» بالتوتر في الدقائق الأخيرة مع محاولة «فينيزيا» إدراك التعادل، رغم أن حامل اللقب اقترب مرتين من التسجيل بواسطة فيدريكو ديماركو وإيدن جيكو قبل أن يتدخل الحارس سيرجيو روميرو.

وحصل «إنتر» على ركلة جزاء، بعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد، ونفذها مارتينيز بنجاح، وتركت الهزيمة «فينيزيا» في المركز 15 بعدما فاز في آخر جولتين بمسابقة الدوري الإيطالي.