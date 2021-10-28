خطوة واحدة تفصل تشافي عن برشلونة

المدير الفني للسد القطري، تشافي هيرنانديز. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي برشلونة، توصلت لاتفاق مع المدير الفني للسد القطري، تشافي هيرنانديز، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وقرر برشلونة في الساعات الأولى من صباح الخميس، إقالة الهولندي رونالد كومان، عقب الخسارة أمس الأربعاء، بهدف دون رد أمام رايو فاييكانو بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن برشلونة توصل لاتفاق مع تشافي، والذي كان الخيار الأول بالنسبة للنادي الكتالوني، مضيفة: «في برشلونة يرون تشافي كشخصية مثالية لبدء مشروع جديد، ومع إتمام الاتفاق معه، يتبقى الآن الحصول على موافقة نادي السد القطري».

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد تشافي مع نادي السد تبلغ قيمته مليون يورو. وأفاد التقرير، بأن برشلونة وتشافي استقرا على أسماء الجهاز الفني المعاون الذي سيحضر معه، وهم شقيقه أوسكار، سيرجيو أليجري كمساعد، وإيفان توريس كمدرب بدني.

وتلقى البلوجرانا تحت قيادة كومان، مساء الأربعاء، الهزيمة بهدف دون رد أمام رايو فاييكانو، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الليغا، بعد أيام من خسارة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (1-2) في معقل الفريق الكاتلوني «كامب نو».

وتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بجانب أن موقفه في دوري أبطال أوروبا ليس جيدا.