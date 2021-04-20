أندية دوري السوبر الأوروبي مهددة بخسارة 4.3 مليار يورو

شعار أندية دوري السوبر الأوروبي (إنترنت)

قد تخسر الأندية في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انضم إليه 12 ناديًا في أوروبا، مليارين و500 مليون يورو في قيمة علاماتها مجتمعة، بحسب دراسة لشركة «براند فينانس»، وأشارت تقديرات الشركة إلى أن التقدير السلبي لهذه المسابقة على قيمة صورة العلامات التجارية لهذه الأندية قد يتراوح بين 2.5 مليار و4.3 مليار يورو.

وتتوقع هذه الدراسة أن تخسر هذه الأندية إيرادات بقيمة 1.1 مليار يورو سنويًّا، نتيجة تراجع إيرادات حقوق البث والحقوق التجارية وإيرادات المباريات، بالنظر إلى أن هذه الفرق لن تتمكن من المنافسة في دوري الأبطال أو دورياتها المحلية، كما اعتبرت أيضًا أن الأثر سينتقل لأندية أخرى غير مشاركة في المشروع، وقد تتراجع قيمة علاماتها بنحو 25%.

وقوبل المشروع برفض الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم والدوريات الوطنية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا، ولكن سيحظى بدعم مالي من بنك «جي بي مورغان» الأميركي، الذي خصص 3.250 مليار يورو ستوزع على الفرق المشاركة فيه.

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي، أبلغ المنظمين لبطولة «دوري السوبر الأوروبي»، بانسحابه من البطولة.

نادي «مانشستر سيتي» خطط للانسحاب من البطولة الجديدة، بعد حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الفريق عقب إعلان النادي اشتراكه في البطولة المنشقة عن بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية وجريدة «ذا صن» البريطانية الشهيرة.

وقالت الشبكة البريطانية، إن نادي «مانشستر سيتي»، بات ثاني فريق إنجليزي يقرر الانسحاب من البطولة عقب نادي «تشيلسي»، وتظل أندية «مانشستر يونايتد»، «ليفربول»، «توتنهام»، «آرسنال»، لم تعلن موقفها من الاستمرار في البطولة من عدمه.

من جانبه أكد رئيس نادي «برشلونة» الإسباني، خوان لابورتا، أنه سيترك قرار الانضمام لدوري السوبر، لأعضاء النادي الكتالوني، وقال في تصريح نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «برشلونة لن ينضم لدوري السوبر الأوروبي إلا بعد تصويت من الأعضاء. إنه ناديهم ولذلك فالقرار لهم».

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًّا المشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى «دوري السوبر الأوروبي»، وشارك في البيان كل من: «ليفربول»، «تشيلسي»، «مانشستر سيتي»، «مانشستر يونايتد»، «توتنهام»، و«آرسنال» من إنجلترا، «أتلتيكو مدريد»، «برشلونة» و«ريال مدريد من إسبانيا، «ميلان»، «إنتر ميلان»، «يوفنتوس» من إيطاليا.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر، وكان «يويفا» أعلن أنه سيتم منع اللاعبين من الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، من المشاركة في كأس العالم واليورو.

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واحتشد عدد كبير من جماهير نادي «تشيلسي» أمام ملعب «ستامفورد بريدج» قبل دقائق من مباراة الفريق ضد «برايتون» المقررة اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، احتجاجًا على قرار الإدارة بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ووفقًا لما نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، فإن جماهير «تشيلسي» قطعت الطريق أمام حافلة الفريق وحالت دون وصولها إلى ملعب اللقاء.

وأشارت الجريدة إلى أن المئات من جماهير «تشيلسي» توافدت أمام ملعب المباراة وحملت لافتات رافضة لمشاركة الفريق في دوري السوبر؛ مما أدى لعدم قدرة حافلة اللاعبين على التحرك.

وحاول الحارس الأسطوري لـ«تشيلسي» بيتر تشيك، التدخل لحل الأزمة والسماح للحافلة بالعبور نحو الملعب، لكن الجماهير الرافضة للقرار لم تستجب لطلبه وظلت في مواقعها.

يذكر أن «تشيلسي» يعد من بين ستة أندية إنجليزية من المقرر لها أن تشارك في النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي الذي أثار جدلًا واسعًا في كرة القدم العالمية خلال الساعات الماضية.

قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح حربًا في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أمس الإثنين، تبني الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال بدءًا من العام 2024، بينها الانتقال من 32 ناديًا إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي.