تشيلسي يقود أول مظاهرة جماهيرية ضد دوري السوبر الأوروبي

احتشد عدد كبير من جماهير نادي تشيلسي أمام ملعب ستامفورد بريدج قبل دقائق من مباراة الفريق ضد برايتون المقررة اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، احتجاجًا على قرار الإدارة بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ووفقًا لما نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، فإن جماهير تشيلسي قطعت الطريق أمام حافلة الفريق وحالت دون وصولها إلى ملعب اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت الجريدة إلى أن المئات من جماهير تشيلسي توافدت أمام ملعب المباراة وحملت لافتات رافضة لمشاركة الفريق في دوري السوبر مما أدى لعدم قدرة حافلة اللاعبين على التحرك.

وحاول الحارس الأسطوري لتشيلسي بيتر تشيك، التدخل لحل الأزمة السماح للحافلة بالعبور نحو الملعب، لكن الجماهير الرافضة للقرار لم تستجب لطلبه وظلت في مواقعها.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يعد من بين ستة أندية إنجليزية من المقرر لها أن تشارك في النسخة الأولى من دوري السوبر الأوربي الذي أثار جدلًا واسعًا في كرة القدم العالمية خلال الساعات الماضية.

قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح حربًا في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أمس الإثنين، تبني الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال بدءًا من العام 2024، بينها الانتقال من 32 ناديًا إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي.

وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: «وافقت اللجنة التنفيذية على نظام» البطولة المستقبلي الذي يتضمن دوريًّا صغيرًا بدلًا عن دور المجموعات التقليدي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي «ويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية، وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».