السيتي يلحق بتشيلسي في الانسحاب من الانشقاق الأوروبي وبرشلونة يلجأ إلى التصويت

غوارديولا يتوسط لاعبيه في مانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي، أبلغ المنظمين لبطولة «دوري السوبر الأوروبي»، بانسحابه من البطولة.

نادي «مانشستر سيتي» خطط للانسحاب من البطولة الجديدة، بعد حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الفريق عقب إعلان النادي اشتراكه في البطولة المنشقة عن بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية وجريدة «ذا صن» البريطانية الشهيرة.

وقالت الشبكة البريطانية، إن نادي «مانشستر سيتي»، بات ثاني فريق إنجليزي يقرر الانسحاب من البطولة عقب نادي «تشيلسي»، وتظل أندية «مانشستر يونايتد»، «ليفربول»، «توتنهام»، «آرسنال»، لم تعلن موقفها من الاستمرار في البطولة من عدمه.

من جانبه أكد رئيس نادي «برشلونة» الإسباني، خوان لابورتا، أنه سيترك قرار الانضمام لدوري السوبر، لأعضاء النادي الكتالوني، وقال في تصريح نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «برشلونة لن ينضم لدوري السوبر الأوروبي إلا بعد تصويت من الأعضاء. إنه ناديهم ولذلك فالقرار لهم».

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًّا المشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى «دوري السوبر الأوروبي»، وشارك في البيان كل من: «ليفربول»، «تشيلسي»، «مانشستر سيتي»، «مانشستر يونايتد»، «توتنهام»، و«آرسنال» من إنجلترا، «أتلتيكو مدريد»، «برشلونة» و«ريال مدريد من إسبانيا، «ميلان»، «إنتر ميلان»، «يوفنتوس» من إيطاليا.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر، وكان «يويفا» أعلن أنه سيتم منع اللاعبين من الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، من المشاركة في كأس العالم واليورو.

واحتشد عدد كبير من جماهير نادي «تشيلسي» أمام ملعب «ستامفورد بريدج» قبل دقائق من مباراة الفريق ضد «برايتون» المقررة اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، احتجاجًا على قرار الإدارة بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ووفقًا لما نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، فإن جماهير «تشيلسي» قطعت الطريق أمام حافلة الفريق وحالت دون وصولها إلى ملعب اللقاء.

وأشارت الجريدة إلى أن المئات من جماهير «تشيلسي» توافدت أمام ملعب المباراة وحملت لافتات رافضة لمشاركة الفريق في دوري السوبر؛ مما أدى لعدم قدرة حافلة اللاعبين على التحرك.

وحاول الحارس الأسطوري لـ«تشيلسي» بيتر تشيك، التدخل لحل الأزمة والسماح للحافلة بالعبور نحو الملعب، لكن الجماهير الرافضة للقرار لم تستجب لطلبه وظلت في مواقعها.

يذكر أن «تشيلسي» يعد من بين ستة أندية إنجليزية من المقرر لها أن تشارك في النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي الذي أثار جدلًا واسعًا في كرة القدم العالمية خلال الساعات الماضية.

قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح حربًا في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أمس الإثنين، تبني الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال بدءًا من العام 2024، بينها الانتقال من 32 ناديًا إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي.

وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: «وافقت اللجنة التنفيذية على نظام» البطولة المستقبلي الذي يتضمن دوريًّا صغيرًا بدلًا عن دور المجموعات التقليدي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي «ويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية، وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».