محكمة إسبانية تطلق يد «دوري السوبر الأوروبي» وتحذر «ويفا» و«فيفا» من المساس به

قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح حربًا في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أمس الإثنين، تبني الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال بدءًا من العام 2024، بينها الانتقال من 32 ناديًا إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا إطلاق «الدوري السوبر» الانفصالي.

وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: «وافقت اللجنة التنفيذية على نظام» البطولة المستقبلي الذي يتضمن دوريًّا صغيرًا بدلًا عن دور المجموعات التقليدي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي «ويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية، وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».