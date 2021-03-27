ساوثغايت يخسر راشفورد وساكا في المنتخب الإنجليزي

ماركوس راشفورد (إنترنت)

لن يتمكن مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغايت، من الاعتماد على مهاجم «مانشستر يونايتد» ماركوس راشفورد، وجناح «آرسنال» بوكايو ساكا في المباراتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022، وذلك بسبب الإصابة التي جعلتهما خارج تشكيلة «الأسود الثلاثة».

وبدأت إنجلترا حملتها نحو نهائيات المونديال القطري بقوة من خلال الفوز على المتواضعة سان مارينو 5-صفر، الخميس، على ملعب «ويمبلي» في لندن بغياب راشفورد وساكا اللذين باتا أيضًا خارج الحسابات لمباراتي الأحد والأربعاء ضد ألبانيا وبولندا تواليًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن «ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لن يلعبا دورًا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022»، كاشفًا أن راشفورد انضم إلى معسكر المنتخب وهو «يعاني إصابة أبعدته من الفوز 5-صفر ضد سان مارينو، وبعد تقييم إضافي، اتخذ القرار بأنه سيواصل عملية تعافيه مع مانشستر يونايتد».

أما بالنسبة لساكا، فقد «بقي في آرسنال من أجل المزيد من تقييم للمشكلة القائمة،مع الأمل بأن ينضم إلى الأسود الثلاثة في المباريات الثلاث، لكن الآن لن يكون متوفرًا لمباراتي ألبانيا وبولندا».

وستكون المباراتان المقبلتان الأخيرتين لإنجلترا قبل أن يعلن ساوثغايت التشكيلة التي ستخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وخاض ساكا (19 عامًا) مباراته الأولى بقميص المنتخب الأول في أكتوبر الماضي ضد ويلز، وخاض بعدها ثلاث مباريات أخرى، فيما اكتفى راشفورد (23 عامًا) بمشاركتين في المباريات الثماني التي خاضتها بلاده في 2020، وتعرض الآن لإصابة في القدم أبعدته عن هذه المباريات الثلاث بعدما أبقته أيضًا بعيدًا عن فريقه «يونايتد» في الخسارة أمام «ليستر سيتي» في ربع نهائي الكأس المحلية.