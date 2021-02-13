ضربة موجعة لليستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 10:51 صباحا
جيمس جاستن (فرانس برس)

مني ليستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنكسة قوية بعد تعرّض ظهيره جيمس جاستن لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ما سيبعده مبدئيًا حتى نهاية الموسم.

وخرج المدافع مصابًا الأربعاء خلال فوز فريق الثعالب على برايتون في الدور الخامس من كأس إنجلترا، وقال المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز الجمعة في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء المرتقب مع ضيفه ليفربول الرابع في الدوري السبت: «نتيجة الصورة الشعاعية لم تكن جيدة وهي ضربة كبيرة لنا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتابع: «يبدو كأنه أصيب في الرباط الصليبي الأمامي وهي صفعة كبيرة لأنه كان رائعًا منذ وصوله إلى الفريق الموسم الماضي».

ويقدم ابن الـ22 عامًا مستويات مميزة مع ليستر، حيث بات عنصرًا محوريًا في الفريق، وهو اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقيقة في الدوري هذا الموسم.

وتابع رودجرز الذي سيواجه السبت الفريق الذي أشرف عليه بين عامي 2012 و2015: «كل مرة طلبت منه فيها أن يلعب وفي أي مركز كان، قدم أداء يستحق عليه علامة 8 على 10 على الأقل وتطوّر ليصبح لاعبًا مهمًا في الدوري الممتاز».

وسيتطلع ليستر سيتي بطل العام 2016 للابتعاد بفارق ست نقاط عن حامل اللقب بحال فوزه عليه على ملعب «كينغ باور» في افتتاح المرحلة 24 السبت، ومني الفريق بهزيمة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة في البريميرليغ.

وعلّق رودجرز على المواجهة: «لا أعتقد أنها ستحدد المركز الذي سنحتله مع نهاية الموسم، ولكنها مباراتنا المقبلة وضد حامل اللقب، إنه لقاء آخر لنقيّم تطورّنا».

وتابع: «منحنا ليفربول بعض الأهداف السهلة في بعض المباريات ضدهم وإذا نجحنا في إيقافهم ولعبنا بالجودة والطاقة التي نملكهما يمكننا أن نأمل أن نقدم مرة أخرى أداء جيدًا ضد فريق كبير».

وهذه آخر مباراة لليستر سيتي قبل مواجهة سلافيا براغا التشيكي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس.

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