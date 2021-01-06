أوزيل يقترب من الانتقال الى فنربغشه

أوزيل. (فرانس برس)

يبدو أن الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى فريق فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية اليوم الأربعاء عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة "دي ايتش ايه"، وفقًا لفرانس برس، أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيلي 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على "تويتر" في أسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....".

كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية إلى ان مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز اوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به، فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي "ام ال اس".

انتقل أوزيل الى "المدفعجية" قادمًا من النادي الملكي في العام 2013 وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا.

وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتغ، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع.

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فنربغشه بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويًا (6.1 مليون دولار).

واختار أوزيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكون شاهدًا على زواجه عام 2019 في إسطنبول.

ويحتل فنربغشه، أحد الأندية الثلاثة الكبري في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبشيكتاش، المركز الخامس في الدوري.