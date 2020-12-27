أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك

البيضة تحتوي على 6 غرامات من البروتين (الإنترنت)

يشكل البروتين اللبنات الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات في جسم الإنسان، لذا يحتاجه الكبار والصغار.

ويحتاج جسم الإنسان يوميا على الأقل 45 غراما من البروتين للنساء و56 غراما للرجال، حسب «هيلث لاين».

وهنا نقدملك قائمة بأهم خمسة أطعمة غنية بالبروتين، لتضيفها إلى روتينك اليومي.

لحم البقر: يعتبر غنيا بالبروتين، بالإضافة إلى نسبة عالية من الحديد وفيتامين بـ12. محتوى البروتين في كل 85 غراما هو 25 غراما من البروتين و186 سعرة حرارية.

اللوز: غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم. يحتوي على 6 غرامات من البروتينات و164 سعرة حرارية (لكل 28 غرام).

البيض: مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. يحتوي على 78 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين.

صدر دجاج: من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين. محتوى البروتين فيه 53 غراما و284 سعرة حرارية.

الحليب: يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبا. إذا كنت قلقا بشأن الدهون، فينصح بشربه قليل الدسم أو خالي الدسم. كوب واحد من الحليب يحتوي على 149 سعرة حرارية و8 غرامات من البروتين.